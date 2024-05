Pronostico Aik-Goteborg, operazione riscatto per l'undici di Solna

Lo scorso anno l’ AIK chiuse il campionato (30 giornate) con 38 gol al passivo. Quest’anno in Allsvenskan sono andati in archivio 10 turni e la squadra di Solna ha già incassato 21 gol. Il blackout è recente (3 ko di fila), serve dunque un’inversione di tendenza lunedì (calcio d'inizio ore 19.10) contro il Goteborg .

AIK, partenza lanciata? La quota dell'Over 0,5 Casa 1° tempo

I biancoblù sono reduci dalla vittoria di misura contro il Mjallby e dei 10 gol segnati finora (non molti) solo 2 sono stati siglati nei primi tempi. Curiosamente, l’AIK nelle 10 partite fin qui giocate è rimasto a secco nei primi tempi ben 8 volte.

La voglia di lasciarsi alle spalle il periodo buio potrebbe portare l’AIK ad esultare almeno una volta nella prima frazione. L’esito Over 0,5 casa 1° tempo è in lavagna a 1.93 su Cplay, a 1.83 su Eurobet e Snai. L’offerta si alza fino a 2.65 (quota ottima) per l’1 primo tempo.