Playoff Campionato Primavera, il pronostico del derby Roma-Lazio

Nel palinsesto odierno è in programma il derby capitolino che assegna un posto nella finale scudetto del Campionato Primavera . La Roma , seconda alle spalle dell’Inter al termine della regular season, aspettava la vincente fra Lazio e Milan. Il pareggio per 1-1 ha qualificato i biancocelesti di Sanderra , terzi in regular season con 59 punti.

Quote e pronostico del derby

La Roma ha chiuso il torneo con 69 gol fatti, secondo miglior attacco dopo quello dell’Inter, e 38 gol subìti, gli stessi della Lazio. In campionato all’andata vinsero i biancocelesti per 1-0 con gol su rigore di Gonzalez, al ritorno (4 maggio) risultato a reti bianche.

Per le quote è nettamemte favorita la Roma per la vittoria al 90', l'1 giallorosso si gioca a 1.36 su Cplay, a 1.35 su Sisal e a 1.35 su Snai. L’esito Goal è da tenere in considerazione: quota 1.68 su Cplay e Betsson, 1.67 su William Hill.