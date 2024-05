Pronostico Carrarese-Benevento, Under oppure Over? Cosa dicono le quote

I playoff di Serie C entrano sempre più nel vivo con le partite della Final Four . Oltre ad Avellino-Vicenza martedì sera si gioca Carrarese-Benevento . I toscani hanno fatto valere il loro miglior piazzamento in campionato a spese di un'ottima Juventus Next Gen : 1-1 al Moccagatta, 2-2 allo Stadio dei Marmi. Sofferenza anche per i sanniti, che hanno difeso il gol-vittoria segnato al Vigorito di Talia in un tesissimo match di ritorno giocato in casa della Torres : 0-0 a Sassari .

Benevento, nelle ultime 5 trasferte...

In campionato la Carrarese ha chiuso con un bottino casalingo di tutto rispetto: 16 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta con 37 gol fatti e 10 subìti. Nei playoff, oltre al 2-2 interno con la Juve era arrivato anche un ko (indolore) per 2-1 contro il Perugia. Del Benevento, terzo classificato nel girone C, colpisce il dato relativo ai pochi gol fatti e subìti in trasferta: 15 per parte. Nei playoff, sempre fuori casa, doppio pareggio contro Torres e Triestina (1-1).

Nelle ultime 5 trasferte dei sanniti si è sempre visto l'Under 2,5. Il sesto consecutivo sulla carta ci può stare, anche le quote vanno in questa direzione. L'Under 2,5 si gioca a 1.52 su Cplay, a 1.50 su Better e Planetwin.