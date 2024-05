Serie C, semifinali playoff: il pronostico di Avellino-Vicenza

Lunedì 28 maggio alle 15 si gioca il match d'andata delle semifinali playoff di Serie C . Al Partenio-Lombardi l' Avellino , secondo in classifica nel girone C di Serie C, ospita il Vicenza (terzo al termine della regular season nel girone A).

Partita equilibrata, ecco il pronostico

Gli irpini nel turno precedente hanno eliminato il Catania, rimediando nel match di ritorno (vinto 2-1) al ko per 1-0 incassato al Massimino. Il Vicenza è al suo quarto impegno in questa post-season, i biancorossi non hanno subìto neanche un gol nel doppio confronto disputato contro Taranto e Padova, avversario- quest'ultimo - battuto sia all'andata che al ritorno. Con mister Vecchi la squadra, imbattuta da ben 20 partite consecutive (14 vittorie e 6 pareggi), conferma di puntare all'obiettivo promozione.

Di fronte c'è però l'Avellino di Pazienza, che ha vinto le ultime 7 partite giocate in casa dove, curiosità, ha pareggiato solo una volta per 1-1: il 4 novembre contro la Virtus Francavilla. Partita aperta a qualsiasi risultato, in casi del genere può essere opportuno provare il pareggio a quota 3 su Cplay, Snai e Bwin. Oppure, per rischiare meno, l'esito Multi chance "X primo tempo o X finale".