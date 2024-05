Allsvenskan, Malmo-Elfsborg: quote e pronostico del match

Malmo schiacciasassi in casa, la compagine allenata da Henrik Rydstrom davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 5 successi su 5 con ben 14 gol realizzati e nessuno subito.

In controtendenza

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.38 mentre il "2" si gioca a circa 7. L'Elfsborg in trasferta è reduce da 4 sconfitte consecutive ed in 2 di queste non è neanche riuscita a segnare. Goal o No Goal? In controtendenza (5 No Goal su 5 per il Malmo in casa) l'opzione che prevede almeno una rete per parte al novantesimo è offerta su Cplay, Goldbet e Better a 1.75.