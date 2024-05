Pronostico Olympiakos-Fiorentina, le quote della finale di Conference League

Un anno dopo la Fiorentina ci riprova. Cambia l'avversario in finale di Conference League , non sarà inglese come lo scorso anno perchè l' Olympiakos , che partiva sfavorito, ha eliminato in semifinale l' Aston Villa .

Una combo per la finale di Conference

I greci una volta "retrocessi" dall'Europa League si sono specializzati in partite da brivido in Conference. Negli ottavi sono stati ad un passo dall'eliminazione contro il Maccabi Tel Aviv, vittorioso 4-1 all'andata ma poi battuto al ritorno con lo stesso risultato al 90' (opera completata nei supplementari con altri due gol).

Nei quarti invece ci sono voluti i rigori per decidere la qualificazione in virtù del complessivo 3-3 tra andata (3-2 Olympiakos e ritorno (1-0 Fenerbahce). Dulcis in fundo, il piccolo capolavoro confezionato in semifinale contro l'Aston Villa: vittoria per 4-2 al Villa Park e bis per 2-0 al Pireo.

La Fiorentina (tralasciando volutamente i playoff) nelle 12 partite giocate tra fase a gironi ed eliminazione diretta non ha mai perso: 7 pareggi e 5 vittorie (al 90'). Senza fare distinzione tra le varie competizioni, da 8 gare a questa parte i viola fanno puntualmente registrare l'esito Goal. Va detto però che per quanto riguarda la classe di esito Goal/No Goal i bookie sono piuttosto divisi. Tra Under 2,5 e Over 2,5, invece, nessuna indecisione: l'ago della bilancia pende dalla parte dell'Under, offerto a 1.63 da Cplay e Bwin, a 1.62 invece da Planetwin.

Viola imbattuta al 90' e massimo tre reti complessive? La combo X2+Under 3,5 si gioca su Cplay a 1.72, a 1.67 su Snai e a 1.65 su Sisal.