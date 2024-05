In Ligue 1 è sfida tra St. Etienne e Metz: quote e pronostico dello spareggio

Il St . Etienne dopo aver eliminato il Rodez con un secco "2-0" si prepara a giocarsi l'accesso in Ligue 1 contro un Metz che nelle ultime 10 gare disputate nel massimo campionato francese ha fatto registrare 3 vittorie e 7 sconfitte.

La compagine biancoverde ha perso soltanto una delle ultime 10 partite disputate al "Geoffroy-Guichard" (8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), stadio in cui Sissoko e compagni centrano il Multigol Casa 1-2 da ben 7 incontri di fila.

In questa stagione il Metz ha incassato ben 31 gol in 17 trasferte, in media matematica significa 1,82 reti subìte ogni 90 minuti.

Quote ok per i biancoverdi

Le quote pendono dalla parte del St. Etienne, il segno 1 è in lavagna a circa 2.15 mentre il "2" si gioca mediamente a 3.35. La possibilità che la squadra allenata da Olivier Dall'Oglio riesca a segnare nuovamente 1 o 2 reti è proposta su Cplay a 1.53, su Eurobet a 1.50 e su Sisal a 1.57.