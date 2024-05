Copa Libertadores, quote e statistiche di Palmeiras-San Lorenzo

Riflettori puntati sul gruppo F della Copa Libertadores . Il programma della 6ª e ultima giornata mette a confronto un Palmeiras già qualificato per il turno successivo e un San Lorenzo a cui basta un pareggio per essere certo di approdare alla fase finale del torneo.

La compagine brasiliana nelle prime 5 gare disputate nel torneo ha fatto registrare 4 vittorie e 1 pareggio mentre il San Lorenzo prima di battere Independiente del Valle (2-0) e Liverpool Montevideo (3-2) aveva conquistato un solo punto contro proprio contro il Palmeiras (1-1).

Poche reti in vista

Il Palmeiras parte con i favori del pronostico, il segno 1 moltiplica la posta per circa 1.52 mentre un nuovo segno X è proposto su Cplay a 3.55, su Better a 3.75 e su Bwin a 3.80. Il San Lorenzo con 6 reti realizzate ed altrettante subìte ha centrato ben 4 volte su 5 l'Under 2,5, un esito di scommessa che in questo incontro è offerto a 1.60.