Borussia Dortmund o Real Madrid? Il pronostico dei piloti di MotoGp sulla Champions

I pronostici dei piloti di MotoGp

Martin, tifoso del Real Madrid, ha optato per il successo degli spagnoli, puntando sull'1-0 per gli uomini di Ancelotti. Pecco Bagnaia esagera, pronosticando un 10-9 a favore del Borussia Dortmund. "Spero solo che sia una bella partita con tanti gol" ha scherzato. Marc Marquez invece si sbilancia e immagina un 3-1 per il Real Madrid: "Sono specialisti della Champions e voto per loro". Enea Bastianini si immagina una vittoria 3-2 del Real Madrid, mentre Fabio DI Giannantonio non ha dubbi: "Il Real è in buona forma. Porterà a casa la vittoria", optando per un netto 3-0. Raul Fernandez è categorico: 5-2 per Vinicius e compagni.