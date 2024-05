Shelbourne-Sligo Rovers, a pronostico ci sta...

Ecco chi vince per le quote

Lo Shelbourne, imbattuto da 8 giornate (4 vittorie e 4 pareggi), sta costruendo le sue fortune sulla solidità difensiva: solo 12 gol subìti, e in casa ha perso solo contro il Bohemians. Come facile immaginare, con lo Shelbourne in campo non si vedono molti gol, l'Under 2,5 va quindi per la maggiore.

Lo Sligo, sconfitto 1-0 dallo Shelbourne nel primo scontro diretto stagionale andato in scena il primo marzo, ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 5 trasferte con uno score di 3 gol fatti e 11 subìti.

I numeri sono tutti per lo Shelbourne che ha anche le quote dalla sua parte. Il segno 1 è a 1.60 sulla lavagna di Cplay e Better, a 1.57 invece su Sisal. Probabile sulla carta l'Under 2,5, offerto a 1.54 da Cplay e a 1.53 da Planetwin e GoldBet.