Pronostico Gibilterra-Scozia, sul 2 non si discute ma c'è... Altro

Nel girone di qualificazione ha fatto un figurone, riuscendo a battere addirittura la Spagna per 2-0. Poi però la Scozia si è un po’ spenta, forse nascosta: di certo, non c’è traccia di vittorie nelle sue ultime sette partite giocate: 2 pareggi e 5 sconfitte.

In gioco il numero di reti totali

Le ultime esibizioni della Tartan Army risalgono a marzo: 4 gol presi dall’Olanda, più uno dall’Irlanda del Nord nell’amichevole giocata a Glasgow. Insomma, occorre ripartire e sparring partner migliore di Gibilterra davvero non può esserci. La sua striscia di dodici sconfitte consecutive si interrompe a novembre 2022: 1-0 ad Andorra in amichevole. Sulla carta non c’è davvero storia e il vero interrogativo riguarda lo scarto di reti con cui la Scozia vincerà l’incontro.

Come base si può considerare l’Over 3,5, ovvero almeno quattro gol in partita: quota 1.51 su Betsson e Cplay, 1.53 su Bwin. Con riferimento al risultato esatto, l’opzione “Altro” paga 2.42 su Cplay, 2.40 su William Hill e 2.25 su Sisal.