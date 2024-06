Amichevoli Nazionali, Irlanda-Ungheria: l'analisi del match

A Dublino i riflettori sono tutti puntati sulla sfida tra l’ Irlanda e l’ Ungheria . I “ Boys in green ” a causa dei soli 6 punti conquistati nel gruppo B (2 vittorie e 6 sconfitte) non si sono qualificati per gli Europei . Benissimo invece l’ Ungheria di Marco Rossi , i magiari hanno chiuso al primo posto il gruppo G con 18 punti conquistati in 8 giornate (5 vittorie e 3 pareggi).

Statistiche e quote del match

L’Irlanda nelle ultime 10 gare disputate ha centrato il successo in due occasioni, entrambe contro Gibilterra (3-0 in casa e 4-0 in trasferta) mentre nelle restanti 8 partite (ufficiali e non) ha fatto registrare soltanto due pareggi e 6 sconfitte. Ungheria imbattuta dal lontano 26 settembre 2022 (2-0 contro l’Italia), 9 vittorie e 5 pareggi nelle successive 14 gare.

Il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco moltiplica una qualsiasi puntata per 2.70 mentre il “2” vale mediamente 2.55. Da prendere in considerazione la “combo” X2+Over 1,5 che su Cplay, Goldbet e Better raddoppia la posta in gioco.