Amichevoli Nazionali, il pronostico e le quote di Danimarca-Svezia

Al "Parken Stadium" di Copenaghen va in scena la sfida amichevole tra la Danimarca di Kasper Hjulmand e la Svezia di Jon Dahl Tomasson. La Nazionale biancorossa non ha mai perso nelle ultime 10 partite disputate in casa (ufficiali e non), con 19 reti all'attivo e soltanto 3 al passivo Dolberg e compagni hanno fatto registrare 8 vittorie e 2 pareggi.