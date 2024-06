Pronostico Scozia-Finlandia, ecco cosa giocare

Continua il riscaldamento della Scozia in vista del campionato europeo. La " Tartan Army " dopo aver battuto Gibilterra per 2-0 si appresta a sfidare la Finlandia . La Nazionale allenata da Steve Clarke si presenterà ad Euro 2024 grazie al secondo posto conquistato nel gruppo A di qualificazione, 17 i gol segnati 8 quelli subiti, un numero di reti che ha permesso alla Scozia di centrare il successo in 5 incontri su 8 (2 pareggi e 1 sconfitta nelle restanti 3 partite).

La Finlandia nell'ultima amichevole disputata non è riuscita ad arginare gli attacchi del Portogallo, 4-2 al triplice fischio dell'arbitro con la Nazionale lusitana avanti però per 3-0 fino al minuto 72.

Padroni di casa avanti per le quote

Quote alla mano è la Scozia a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 su Cplay è in lavagna a 1.62 mentre su Goldbet e Snai paga rispettivamente 1.65 e 1.63. L'attenta difesa degli scozzesi potrebbe non concedere spazio all'attacco finlandese, il No Goal al termine del secondo tempo vale 1.67.