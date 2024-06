Pronostico Polonia-Ucraina, chi vince a Varsavia? Cosa dicono le quote

Venerdì sera a Varsavia va in scena un’interessante sfida (senza posta in palio) tra Polonia e Ucraina . Entrambe saliranno sul volo per la Germania in virtù del doppio successo ottenuto negli spareggi per Euro 2024 . Più sofferta la qualificazione della Polonia , che ai rigori ha avuto ragione del Galles (in precedenza comodo 5-1 all’Estonia). L’ Ucraina ha staccato il pass battendo 2-1 in rimonta Bosnia e Islanda .

Altre risposte positive per il Ct Rebrov sono arrivate dall’amichevole di Norimberga, pareggiata 0-0 contro la Germania. Nell’ultimo anno l’Ucraina ha giocato 12 partite (ufficiali e non), un ciclo aperto e chiuso proprio dalla Germania. Lo score è di una sola sconfitta, contro l’Italia, poi sette vittorie e quattro pareggi.

La Polonia non ha certo brillato nelle qualificazioni dove pure non aveva un girone impossibile (Albania e Repubblica Ceca le sono arrivate davanti). In casa però Lewandowski e compagni non perdono dal 22 settembre 2022, 0-2 in Nations League contro l’Olanda.

La selezione di Probierz proverà ad allungare l’imbattibilità interna in un match dal pronostico incerto. Da provare la combo 1X+Under 3,5, esito giocabile a 1.86 su Cplay, a 1.75 su Eurobet e a 1.72 su Sisal. In alternativa, da valutare la combo 1X+Multigol 1-4 offerta a 1.75 da Cplay, a 1.70 da Eurobet e a 1.62 da Sisal.