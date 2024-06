Amichevole Svizzera-Austria, quote e pronostico del match

Mancano soltanto pochi giorni al fischio d'inizio di Euro 2024 . Le Nazionali si apprestano a scendere in campo per perfezionare gli schemi in vista della prestigiosa competizione. Al " Kybunpark " di San Gallo si sfidano Svizzera ed Austria .

La selezione di Murat Yakin ha conquistato il pass per i campionati europei grazie al secondo posto ottenuto nel gruppo I di qualificazione. Gli elvetici dopo aver letteralmente dominato nelle prime 6 giornate del girone (4 vittorie e 2 pareggi) hanno rallentato la propria corsa facendo registrare soltanto 3 pareggi e 1 sconfitta nelle rimanenti 4 gare.

La Svizzera è riuscita a chiudere il gruppo I con il miglior attacco (22 gol realizzati, ben 6 in più della Romania capolista) ma non con la miglior difesa (11 reti al passivo).

Anche l'Austria nel gruppo F non è riuscita ad andare oltre la seconda posizione ma a differenza della Svizzera è riuscita a conquistare l'intera posta in palio nel 75% delle partite disputate (6 vittorie su 8, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle restanti 2 gare). La Nazionale allenata da Ralf Rangnick in questi 8 incontri è riuscita a trovare la via del gol in ben 17 occasioni, 7 invece quelle al passivo.

Poche reti in vista

Per i bookmaker il fattore campo potrebbe ricoprire un ruolo chiave ai fini dell'incontro. Il successo di una Svizzera che davanti al proprio pubblico non perde dal lontano 9 giugno 2022 (1-0 contro la Spagna) è in lavagna a circa 2.05 mentre il "2" dell'Austria è proposto mediamente a 3.25.

Più Under che Over 2,5 al termine del secondo tempo, l'opzione che vede il match terminare con meno di 2,5 reti al novantesimo è offerta su Cplay a 1.66 mentre su Snai e Goldbet paga 1.65. Il Multigol Casa 1-2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.50 mentre il Multigol Ospite 1-2 regala una quota pari a 1.58. La possibilità che entrambe le Nazionali riescano ad andare a segno in questo incontro paga 1.85.