Pronostico Danimarca-Norvegia, che sfida tra Hojlund e Haaland

Non ci sarà la vetrina dell'Europeo per Haaland e la sua Norvegia . Un peccato, certo che sì. L'attaccante, protagonista con una tripletta nel 3-0 inflitto al Kosovo , proverà a mettersi in mostra anche nell' amichevole (dal coefficiente di difficoltà ben più alto) contro la Danimarca in programma sabato 8 giungo a Brondby (ore 19.30).

La solidità danese contro... Haaland

La Danimarca dopo il flop Mondiale è ripartita alla grande nelle qualificazioni per Euro 2024, perdendo solo 2 match su 10 uno dei quali (contro l'Irlanda del Nord) con il biglietto per la Germania già in valigia. Di recente stanno un po' mancando i gol degli attaccanti, l'ultimo guizzo dell'ex Atalanta Hojlund risale a ottobre contro San Marino. Più concreta che spettacolare del resto la nazionale guidata da Hjulmand, reduce dal 2-1 alla Svezia con reti di Hojbjerg e Eriksen.

La Norvegia ha iniziato e chiuso male la sua campagna di qualificazione agli Europei, finendo al terzo posto molto staccata da Spagna e Scozia. Gli esiti Goal e Over 2,5 sono andati per la maggiore sia nel girone eliminatorio che nelle amichevoli, segno che la Norvegia (a secco solo due volte, sempre contro la Spagna, nelle ultime 15 gare giocate) tende a finalizzare ma anche a concedere molto ai suoi avversari.

Haaland e compagni sapranno far breccia nel muro danese? Occhio alle quote del Goal sulle lavagne degli operatori: si va dall'1.58 di Better e Planetwin all'1.63 di Cplay. Il No Goal viene ritenuto meno probabile e l'offerta è di 2.10 su Cplay e William Hill, 2.05 su Bwin.