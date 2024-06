Il Montenegro ospita la Georgia, quote e pronostico del match

Allo Stadion Pod Goricom va in scena la sfida tra un Montenegro che nell'ultima amichevole disputata ha perso per 2-0 contro il Belgio e una Georgia che non scende in campo dalla partita vinta ai calci di rigore contro la Grecia (26 marzo 2024).

La Nazionale allenata da Robert Prosinecki non pareggia dal lontano 7 settembre 2023, un 2-2 contro la Lituania a cui hanno fatto seguito 5 vittorie e 3 pareggi. Il Montenegro ha fatto registrare il No Goal in 4 delle ultime 5 gare disputate.

La Georgia prima di pareggiare per 0-0 contro la Grecia aveva sempre realizzato almeno un gol nelle precedenti 7 apparizioni in campo.

Porte violate

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 è proposto mediamente a 2.43 mentre il "2" si gioca a circa 2.70. La possibilità che entrambe le Nazionali realizzino almeno una rete nel corso dei 90 minuti di gioco è in lavagna su Cplay a 1.85 mentre su Goldbet e Better paga 1.80.