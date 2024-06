Repubblica Ceca-Macedonia, doppio pronostico: 1X2 finale e Multigol

Chi gli Europei vuole viverli da protagonista (partendo nel novero delle outsider) e chi li vedrà in televisione. Repubblica Ceca-Macedonia è anche questo, un’amichevole di rodaggio per i primi e utile solo per il prestigio per i secondi, reduci dalla pesante sconfitta per 3-0 contro la Croazia (in gol anche l’atalantino Pasalic).