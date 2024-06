Pronostico Portogallo-Irlanda, occhio all'esito ritardatario

L' Europeo del Portogallo di Ronaldo inizierà martedì 18 giugno contro la Repubblica Ceca . C'è tempo, quindi, per disputare l'ultima amichevole di preparazione in vista della kermesse continentale. Martedì 11 giugno, quindi a distanza di una settimana, i lusitani affrontano l' Irlanda . L'obiettivo del Portogallo, per quanto in amichevole il risultato conti relativamente, è riscattare il recente ko subìto dalla Croazia di Modric .

Portogallo favorito, ecco cosa giocare

Lo score portoghese sotto la gestione Martinez resta comunque invidiabile: 12 vittorie e 2 sconfitte. L'esito ritardatario a conti fatti è il pareggio, che non si vede da ben 25 partite consecutive! L'altra curiosità da segnalare è che l'ultima volta in cui il Portogallo non è andato a segno risale a novembre 2021, in un match giocato proprio contro l'Irlanda: 0-0 nelle qualificazioni ai Mondiali.

L'Irlanda nell'amichevole giocata a inizio giugno ha battuto 2-1 l'Ungheria a Dublino, tornando a far registrare l'Over dopo quattro partite caratterizzate dall'Under 2,5.

Secondo i bookmaker il Portogallo non sbaglierà per la seconda volta di fila. Il segno 1 si gioca a 1.23 su Cplay e Better, a 1.22 su Planetwin. Da provare la combo 1+Multigol 3-5 a quota media di 1.90.