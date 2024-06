Qualificazioni Mondiali, quote e pronostico di Congo-Marocco

Riflettori puntati sulle partite valide per la qualificazione al prossimo Mondiale . In Africa in testa al gruppo E c'è un Marocco che nelle prime due giornate ha battuto sia la Tanzania (2-0) che lo Zambia (2-1). I " Leoni dell'Atlante " partono di gran lunga favoriti anche sul campo di un Congo che all'esordio è uscito sconfitto per 4-2 sul campo dello Zambia .

Il ruolino di marcia della nazionale allenata da Walid Regragui parla in maniera molto chiara: il Marocco, considerando anche le gare amichevoli, ha perso soltanto una delle ultime dieci partite disputate. Hakim Ziyech e compagni nelle restanti 9 sfide hanno fatto registrare 7 vittorie e 2 pareggi.

Match senza storia

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi porterà a casa i tre punti. Il successo del Marocco è proposto su Cplay soltanto a 1.25 mentre su Bwin e Sisal è in lavagna rispettivamente a 1.27 e 1.33.

Il Congo ha subito almeno due reti in 3 delle ultime 4 gare disputate, l'Over 1,5 Ospite moltiplica una qualsiasi puntata per 1.42. L'opzione che vede il Marocco andare a segno per almeno 3 volte è proposta invece a 2.13.