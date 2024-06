Amichevoli Nazionali, Cile-Paraguay: quote e pronostico del match

L'ultima apparizione in campo del Cile risale al lontano 26 marzo 2024, una partita disputata a Marsiglia contro la Francia e persa soltanto per un gol di scarto (3-2). La Nazionale guidata dalle direttive tecniche di Ricardo Gareca si appresta a sfidare in amichevole il Paraguay .

Il Cile non ha mai perso nelle precedenti 6 partite disputate davanti al proprio pubblico, Marcelino Nunez e compagni in queste 6 gare hanno fatto registrare 4 vittorie e 2 pareggi. Paraguay con il mal di trasferta, soltanto un successo ottenuto nelle ultime 10 sfide giocate lontano dai lidi amici (3 pareggi e 6 sconfitte nelle restanti 9 gare esterne).

Poche reti in vista

Le quote pendono dalla parte della Nazionale padrona di casa, il segno 1 è proposto su Cplay a 1.82 mentre su Goldbet e Better paga 1.80. Più Under che Over 2,5 al novantesimo, l'opzione che prevede al massimo due reti al triplice fischio dell'arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per 1.58.