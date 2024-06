Euroscommesse: il miglior assistman? Ecco chi "votano" i bookie

Quattro assist a Euro 2020 , di cui tre nella stessa partita (contro la Francia). Il protagonista in questione è lo svizzero Zuber , di certo una sorpresa nella kermesse inglese. Anche a Euro 2024 il miglior assistman sarà un nome nascosto oppure un big si prenderà la scena? Ecco cosa ne pensano i bookmaker .

KDB in pole position, occhio alla sorpresa da 40 volte la posta

Se si parla di assist a livello europeo non si può prescindere dal “Re”, Kevin De Bruyne. Quest’anno gli infortuni lo hanno tenuto a lungo fuori dal rettangolo verde ma il suo bottino parla da solo: 18 presenze in Premier League con il Manchester City, 4 gol e 10 assist. Il Belgio gira attorno a lui, considerato il grande favorito dai bookmaker in questa tipologia di giocata. La quota è pari a 10, comunque alta perchè le alternative sono tantissime.

Pensare che tra gli ultimi della graduatoria i bookie piazzano un top come Calhanoglu (quota 80). Molto dipende anche dal cammino - più o meno lungo- che può fare una determinata nazionale nel corso del torneo. Tornando ai piani alti troviamo Griezmann, offerto a 12, uno che nella Francia fa tante cose tra cui incaricarsi dei calci da fermo e arretrare per legare il gioco. Occhio insomma al “Piccolo Diavolo”.

Tra le possibili “sorprese” l’occhio cade sull’olandese Dumfries a quota 40, con la maglia della sua nazionale potrebbe tornare a vedersi il vero Denzel.