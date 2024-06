Euro 2024, chi riceverà più cartellini? Tra i "favoriti" dei bookie c'è un romanista

Il più cattivo di Euro 2024? Cosa dicono le quote

In cima alle preferenze degli operatori ci sono due giocatori della Francia, Camavinga e Tchouameni. Giovani di talento, perno del centrocampo del Real Madrid probabilmente per molti anni. Giovani ed esuberanti, il piede non lo tirano indietro: quota 16 per l'eventualità che Camavinga risulti il più sanzionato a Euro 2024 mentre per Tchouameni l'offerta sale a 20.

I bookie prendono in considerazione anche un giocatore azzurro, Gianluca Mancini. Per il difensore giallorosso la quota è pari a 25.

In lavagna anche l'ex romanista Rudiger, proposto a 33 al pari di Barella e Xhaka, altri due giocatori di temperamento. Ultima citazione (ma chissà che non possa essere proprio questa a meritare più considerazione delle altre) per lo juventino Rabiot: a 50 c'è da farci più di un pensierino.