Pronostico Ungheria-Svizzera, anti-Germania cercasi

Il giorno dopo Germania-Scozia ovvero sabato 15 giugno alle 15 si gioca Ungheria-Svizzera , l'altro match del gruppo A (1ª giornata). L’ Ungheria di Marco Rossi sbarca in Germania con una sola sconfitta (in amichevole, il 4 giugno contro l’Irlanda) a carico nelle ultime 16 partite giocate. Magiari imbattuti nelle qualificazioni con 5 vittorie e 3 pareggi, 16 gol fatti e 7 subìti. La Svizzera invece ha pagato il calo nelle ultime 4 gare del girone I (3 pareggi e un ko) finendo alle spalle della Romania . Squadra ostica quella elvetica (come lo è l’Ungheria), che nelle ultime 15 partite giocate ha perso 2 volte, pareggiando in ben 7 occasioni e vincendo 6 occasioni.

Cosa giocare in Ungheria-Svizzera

Le quote sorridono a Xhaka e compagni, il 2 paga 2.25 mentre pareggio e segno 1 sono intorno al 3.30/3.40. Probabile l’Under 2,5 in un match tra due squadre che potrebbero aspettare il momento giusto per piazzare la stoccata vincente. Massimo due reti totali si giocano a 1.65 su Cplay, a 1.60 invece su GoldBet e William Hill. Per la stessa ragione, tra Goal e No Goal è il secondo esito a lasciarsi preferire.

Antepost: capocannoniere svizzera

Nelle qualificazioni è stato Amdouni (6 gol) il capocannoniere svizzero. L’attaccante del Burnley proverà a confermarsi miglior marcatore della sua nazionale anche nella kermesse continentale (quota 5.50) ma deve guardarsi dalla “concorrenza” degli altri attaccanti, Embolo e Okafor. L'ipotesi che alla fine a spuntarla sia l'attaccante del Milan vale 7.50 volte la posta. A 7.50 anche l’inossidabile Shaqiri, capitan Xhaka vale 10.