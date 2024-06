Pronostico Turchia-Georgia, l'analisi e le quote del match

Al “ Signal Iduna Park ” scendono in campo la Turchia e la Georgia . La Nazionale allenata da Vincenzo Montella nella fase di qualificazione alla manifestazione europea è riuscita a terminare in prima posizone il gruppo D . I turchi con 14 reti all’attivo e 7 al passivo sono riusciti a centrare per 5 volte (su 8) il successo.

La Georgia invece ha dovuto ricorrere agli spareggi per strappare il pass per Euro 2024, Grecia battuta in finale ai calci di rigore. Kvaratskhelia e compagni proveranno a mettere in difficoltà la retroguardia di una Turchia che nelle precedenti 4 amichevoli disputate ha incassato la bellezza di 9 gol.

Entrambe a segno

Per le quote sembra ok il segno 1 (esito offerto su Cplay a 1.72, su Goldbet a 1.75 e su Bwin a 1.70) ma non si può escludere il Goal al termine del secondo tempo di gioco. Entrambe le porte violate al novantesimo sono proposte mediamente a 1.95.