Germania, tre punti per gli ottavi. L’Ungheria spera in Varga

Germania favorita

I magiari, dal canto loro, devono riprendersi subito dalla sconfitta con la Svizzera se non vogliono salutare prematuramente Euro 2024. Gli esperti SisalTipster vedono i ragazzi di Nagelsmann favoritissimi al 76% con il miracolo ungherese dato all’8% mentre il pareggio si raddoppia fino al 16%.

Gol dalla panchina e...

La sfida fra Germania e Ungheria è iniziata nel lontano 1909 ma, su ventisette confronti, solo sette si sono svolti in competizioni ufficiali con la finale di Coppa del Mondo del 1954 come apice. Tre anni fa, agli Europei, la gara terminò 2-2: vedere un’altra sfida con almeno tre reti ed entrambe a segno è data al 35%.

Contro la Scozia i tedeschi hanno trovato due reti dalla panchina mentre i magiari ne hanno subito uno da Embolo, subentrato a metà ripresa: ecco che un gol dalla panchina si gioca al 45%. L’ipotesi che la Germania trovi per prima la via del gol è altissima, al 74%, mentre si scende drasticamente per vedere i ragazzi di Marco Rossi esultare per la marcatura iniziale, scenario al 19%.

A proposito di reti velocissime, Havertz e compagni hanno esultato dopo appena dieci minuti mentre l’Ungheria ha raccolto il primo pallone nella propria rete dopo dodici giri di orologio: un gol nel primo quarto d’ora di gara è dato al 32%.

I possibili marcatori

Proprio Kai Havertz, gol e assist all’esordio, non vuole fermarsi e sogna di ripetersi nuovamente tanto che un’altra marcatura è data al 40%. Insieme al giocatore dell’Arsenal, sono tantissime le armi offensive a disposizione di Julian Nagelsmann: da Niclas Füllkrug, a segno al 40%, a Florian Wirtz nuovamente nel tabellino dei marcatori al 33%.

Lato Ungheria, il CT Rossi si affida agli uomini di maggior esperienza e classe: quindi da una parte Barnabás Varga, il cui secondo gol a Euro 2024 è dato al 18% mentre Dominik Szoboszlai che si prende la scena con un gol o un assist è dato al 23%.