Spagna contro Italia, un grande classico. Chiesa cerca il bis tre anni dopo

Dici Europeo e la prima cosa che ti viene in mente è Italia contro Spagna . Azzurri e Furie Rosse , ormai senza interruzione dal 2008, si ritrovano a incrociare la loro strada anche a Euro 2024 per la quinta kermesse continentale consecutiva. Un bilancio che si allarga addirittura a sette edizioni se torniamo indietro al 1980 e al 1988, quest’ultimo giocato, guarda caso, proprio in Germania.

Match che vale doppio

Sfide sempre tiratissime, tranne una, con il bilancio che, al novantesimo, sorride ai nostri ragazzi: due vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, pesantissima, nella finale di Euro 2012 quando la Spagna ci spazzò via con un secco 4-0. Ma stavolta si riparte da zero e, secondo gli esperti SisalTipster, Yamal e compagni sono favoriti al 44% contro il 26% italiano mentre si sale fino al 30% per il pareggio.

La sfida avrà valenza doppia poiché in palio ci sarà il primato del girone: iberici primi al 66%, Donnarumma e compagni al 30%.

Partita tirata: gol dalla panchina?

Quando le due formazioni si incrociano ne vengono fuori sempre partite tiratissime, normale che ci siano 57 probabilità su 100 che vengano realizzate meno di tre reti totali. Proprio in Germania, 36 anni fa, nel girone l’Italia si impose per 1-0: non è escluso che ottenere il massimo con il vantaggio minimo possa ripetersi anche oggi. I cambi potrebbero risultare decisivi in una partita tirata, gol dalla panchina al 40%, ma anche i calci da fermo tanto che un goal di testa si gioca al 32%.

Sfida nella sfida Morata-Chiesa

In sfide come queste tutti sognano di essere protagonisti a cominciare da chi, con l’Italia, ha un rapporto strettissimo per averci giocato quattro stagioni (e chissà che non possa tornarci visto l’interesse da parte della Roma nei suoi confronti) e aver trovato l’amore. Álvaro Morata, già a segno nel match con la Croazia, però non farà sconti agli Azzurri tanto che un suo gol è dato al 33%. Insieme a lui ci sarà, ancora una volta, il gioiellino Lamine Yamal che, a soli 16 anni, sta infrangendo ogni record: un gol o un assist del giocatore blaugrana è offerto al 40%.

In casa Italia ci si affida un po’ alla storia e un po’ alla voglia di riscatto. Tre anni fa, nella semifinale di Euro 2020, Federico Chiesa aprì le danze proprio contro la Spagna e vederlo ancora una volta primo marcatore si gioca al 10%. Chi sogna il primo gol all’Europeo è invece Gianluca Scamacca: un goal del numero 9 di Spalletti è dato al 23%. Ma chi potrebbe innescare i due attaccanti? Per questo c’è Lorenzo Pellegrini il cui secondo assist a Euro 2024 è un’ipotesi al 15%.