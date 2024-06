Hummels, i bookmaker aprono alla Roma. E su Dybala all'Inter...

Il calciomercato è sempre un tema centrale di questi tempi nelle lavagne dei bookmaker . L’ Inter campione d’Italia ha l’obiettivo di puntellare una rosa già forte, in tal senso sono già stati definiti da tempo gli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski .

Quote calciomercato Roma: Di Lorenzo, Bellanova, Hummels e Chiesa

Tra i giocatori che i bookmaker accostano al nome dell’Inter spicca senza dubbio Paulo Dybala. Un eventuale approdo della Joya, sponda Roma, è quotato a 5. Nel mirino dell’Inter c’è sempre lo juventino Rabiot, l’ipotesi che il francese possa effettivamente sbarcare a Milano è offerta a 2.75.

Per quanto riguarda la Roma, a De Rossi farebbe comodo almeno un esterno affidabile. Di Lorenzo (3.50) garantisce esperienza, Bellanova (3.50) corsa e qualità. Quanto all’attacco la soluzione Federico Chiesa sarebbe l’optimum, la trattativa non è facile ma i bookie fissano a 4 le possibilità che l’esterno della nazionale sia uno dei prossimi acquisti del club giallorosso.

Più probabile secondo gli operatori che possa arrivare nella capitale l’esperto difensore Hummels: quota 2.50.

E la Lazio? Il colpo Gosens è proposto a 3 mentre Suslov in biancoceleste è dato a 5.