Pronostico Slovacchia-Ucraina, ecco chi vince per le quote

È stata la più grande sorpresa della prima giornata della fase a gironi degli Europei . La Slovacchia di Calzona ha fatto festa battendo il Belgio di un impreciso (e un po’ sfortunato) Lukaku , conquistando tre punti sudati e insperati. Debacle totale invece per l’ Ucraina , condannata dagli errori di Lunin e in balia di una Romania organizzata e pungente.

Comparazione quote: 1X2 primo tempo e 1X2 finale

Ora la selezione di Rebrov deve cancellare lo zero in classifica e fare ciò che non ha fatto il Belgio: vincere, ma mettendoci ben altra intensità. La situazione in lavagna rispecchia abbastanza fedelmente quella della vigilia di Romania-Ucraina. Favoriti Mudryk e compagni, il 2 vale 2.10 per Cplay, 2.10 invece per Snai e William Hill. Il segno 1 invece si attesta mediamente sul 3.70.

Di certo però lo 0-3 del debutto suona come un campanello d’allarme per l’Ucraina, che dovrebbe trovare almeno un gol contro la solida nazionale di Calzona. In sede di pronostico piace il Multigol Ospite 1-2, in alternativa l’X primo tempo: è pagato 2.04 da Cplay contro l'1.95 di Bwin e William Hill.

Quanti gol segna l'Ucraina?

Quanti gol segnerà l’Ucraina alla Slovacchia? Vietato restare ancora a zero per l’undici di Rebrov (ipotesi a 3.75), i bookmaker ritengono probabile che Tsygankov e soci vadano in gol una sola volta: quota 2.65.

Nei playoff per questi Europei l’Ucraina aveva segnato 2 reti a Bosnia e Islanda. L’opzione “Somma gol ospite 2” è proposto a 3.70 da Cplay, a 3.60 da Eurobet e Sisal.