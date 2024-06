La tripla del venerdì, Ucraina, Austria e Francia vincenti: che ne pensano i bookie?

Questo venerdì si apre con la sfida delle ore 15 tra due squadre uscite in maniera nettamente opposta dalla prima giornata: da una parte la Slovacchia di Calzona che – contro pronostico – ha battuto di misura il favoritissimo Belgio di Lukaku portandosi a 3 punti con quella Romania che ha letteralmente schiantato l’Ucraina in un 3 a 0 netto. La nazionale di Mudryk e Lunin avrà voglia di riscattare la prima giornata contro quella Slovacchia che potrebbe essere uscita “sazia” dalla sfida col Belgio: partita aperta ma Ucraina favorita .

I match del gruppo D

Nei match delle 18 e delle 21, invece, scendono in campo le 4 squadre del gruppo D: la Francia, dopo la vittoria di misura contro l’Austria, in cui Mbappè è uscito malconcio e con il setto nasale rotto, sfida l’Olanda nel big match di giornata. Una sfida storicamente significativa tra due nazionali che vedremmo bene dai quarti di finale in poi, vede contrapporsi da una parte i Francesi guidati da Deschamps che potrebbe scegliere tra 3 squadre per l’11 titolare e dall’altra gli Oranje che – forti di una difesa fatta di nomi altisonanti – mancano a volte del guizzo davanti, un paradosso storico per la nazionale olandese. Infatti, nell’esordio vinto contro la Polonia, solo l’ingresso del centravanti Weghorst ha sbloccato l’1-1, ma contro la Francia servirà ben altro. Francesi favoriti.

La sfida delle 18 è quella tra le deluse alla prima giornata: Polonia – Austria. La nazionale di Lewandowski, Zalewski e Milik dovrà riscattare la sconfitta iniziale sperando di ritrovare almeno uno dei due centravanti sopracitati anche se lo stesso Buksa è una punta di tutto rispetto. Zielinski dovrà guidare il centrocampo mentre dietro ballano un pochino e – contro l’Austria di Grillitsch e Sabitzer – potrebbero avere qualche grattacapo. La nazionale austriaca si affida a Posch in difesa mentre Arnautovic è pronto a subentrare dalla panchina dove Rangnick dovrà trovare più risorse rispetto a quelle provate nella prima sfida.

Le quote dei bookie per la tripla

Le quote dei bookie per la tripla dei tre 2 vedono Bet365 proporre un 9.45 mentre Sisal offre la stessa a 9,66. Di diverso avviso, invece, è Cplay che propone una maggiorazione del 20% (ottimo affare) su una quota di per sé più alta: 9,90. Da provare!