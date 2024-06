La tripla del sabato tra Europei e Copa America: il parere dei bookie

Grosse novità sul palinsesto internazionale, infatti, oltre agli Europei che stanno entrando nel vivo con le seconde giornate che ci avvicinano ai primi verdetti, scende in campo anche la Copa America 2024 che si disputerà negli Stati Uniti con l’ Argentina intenzionata a difendere il titolo.

Le partite del gruppo F: si parte con Kvara-Schick

Nel calcio “nostrano” gli Europei ci regalano la seconda giornata del Gruppo F, quello del Portogallo di CR7, della Georgia di Kvara, della Repubblica Ceca di Schick e della Turchia di Guler e Montella mentre, oltreoceano, la Copa America vede l’Ecuador sfidare il Venezuela nel terzo giorno del torneo statunitense.

La prima partita in esame è quella (ore 15) che vede la sfida tra le deluse della prima giornata del Gruppo F degli Europei: la Georgia di Kvara sfida la Repubblica Ceca con la consapevolezza che, se vuole cominciare a lasciare il segno in questi Europei, non c’è occasione migliore, ma la stessa cosa penserà ovviamente la Cechia che, trascinata da uno Schick Campione di Germania, parte favorita da pronostico vista la differenza di cifra tecnica espressa dalle due squadre.

Alle 18 Calhanoglu contro Ronaldo

Alle 18 si disputa il big match di giornata con la Turchia di Montella, Calha, Guler, Yildiz e Yilmaz che sfida il Portogallo di CR7, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cancelo, Leao e Vitinha. Una super sfida tra le vincenti della prima giornata che – con tutta probabilità – deciderà chi vincerà il girone. La Turchia è un’ottima squadra e – allenata da un Montella da sempre valorizzatore di giovani – potrebbe essere la sorpresa del torneo nonostante, per questo match, il Portogallo di Ronaldo parta favorito vista l’impressionante quantità di talento a disposizione del CT Roberto Martinez.

Copa America, c'è Ecuador-Venezuela

Terza giornata di Copa America che vede l’Ecuador sfidare il Venezuela nella prima giornata del Gruppo B che viene completato da Giamaica e dal favorito Messico. Importante non sbagliare l’esordio perché è fondamentale per incanalare nei giusti binari la qualificazione e l’Ecuador risulta favorita da pronostico vista la maggior qualità a disposizione rispetto al Venezuela.

