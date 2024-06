Pronostico Scozia-Ungheria, match equilibrato per i bookie

Comparazione quote: Over 2,5

L’undici guidato da Marco Rossi prima di presentarsi in Germania aveva fatto registrare 3 vittorie e una sconfitta nelle 4 amichevoli disputate in vista di Euro 2024. La Scozia di Steve Clarke invece aveva ottenuto risultati altalenanti contro Olanda (ko per 4-0), Irlanda del Nord (partita persa per 1-0), Gibilterra (vittoria per 2-0) e Finlandia (2-2).

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 e? in lavagna mediamente a 2.60 mentre il “2” e? proposto a circa 2.50. Per i bookmaker puo? starci l’Over 2,5, offerto a 1.63 da Planetwin, a 1.65 da Bwin e a 1.67 da Cplay. Occhio anche al Multigol Ospite 1-2 che moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.53.

Occhio al "Ribaltone"

A Stoccarda va in scena l’equilibrata sfida tra la Scozia e l’Ungheria. La possibilita? che una delle due Nazionali in campo alla MHP Arena riesca a vincere in rimonta questo incontro moltiplica la posta per 6.20. L’opzione “Ribaltone Squadra 2: Si” (proposta a 12.15) sembra leggermente piu? probabile del suo opposto (in lavagna a circa 12.60)