Pronostici Euro 2024, Olanda-Austria: quote ok per l'esito Goal

Nel gruppo D è giunto il momento della verità, Olanda ed Austria sono pronte a sfidarsi all' Olympiastadion di Berlino . Ad una giornata dal termine della fase a gironi la classifica vede gli " Oranje " e la Francia con 4 punti seguite appunto dalla Nazionale di Ralf Rangnick a quota 3, chiude la Polonia che con 0 punti conquistati in 2 partite non ha più nulla da dire in questo Europeo.

All'undici di Ronald Koeman basta quindi un punto per avere la certezza matematica di approdare agli ottavi di finale del torneo. L'Olanda prima di pareggiare per 0-0 contro la Francia aveva battuto la Polonia per 2-1 mentre l'Austria ha prima perso per 1-0 contro i "Blues" e poi ha liquidato la pratica Polonia con un netto 3-1.

Sorprese in arrivo?

Le quote pendono leggermente dalla parte degli "Oranje", il segno 1 è in lavagna a circa 2.20 mentre il "2" è proposto mediamente a 3.65. L'Austria vista in campo contro la Polonia (9 tiri in porta di cui ben 6 nel secondo tempo) ha però senza dubbio le carte in regola per provare ad impensierire la retroguardia olandese, il Goal al triplice fischio dell'arbitro è offerto su Cplay a 1.63, su Goldbet a 1.65 e su Bet365 a 1.67.