La tripla del martedì secondo i bookie: Francia, Olanda e Danimarca vincenti

Quando manca sempre meno all’inizio della fase ad eliminazione diretta, dopo il finale thrilling del Gruppo A domenica e lunedì con quello dell’ Italia , tocca ai Gruppi C e D. Il Gruppo C è quello dell’ Inghilterra , Danimarca, Serbia e Slovenia mentre il D è quello di Francia , Olanda, Austria e della già eliminata Polonia.

I match interessati sono quello della Francia contro la Polonia, dell’Olanda contro l’Austria e della Danimarca contro la Serbia: tre partite che – ognuna per le sue ragioni – nascondono diverse insidie.

Danimarca-Serbia

La Danimarca di Eriksen è a quota 2, appaiata con la Slovenia a +1 dalla Serbia di Milinkovic Savic con l’Inghilterra capolista a quota 4 nonostante la pessima forma mostrata nell’ultima uscita: i Danesi si giocano, quindi, il tutto per tutto contro la Serbia che deve tifare per vittoria inglese sulla Slovenia per sperare di entrare gruppo delle migliori terze, a meno di non battere proprio la Danimarca portandosi a quota 4. La Danimarca è favorita, vista la rosa a disposizione, con Hojlund, Eriksen, Hjulmand, Hojbjerg, Christensen e Schmeichel su una Serbia che fatica a segnare nonostante abbia Vlahovic e Mitrovic davanti con Milinkovic, Lukic e Ilic a rifornimento.

Olanda-Austria

Secondo match in programma è quello dell’Olanda nel Gruppo D che – seconda a pari punti con la Francia dopo lo 0 a 0 nello scontro diretto dell’ultima giornata – potrebbe accontentarsi anche del pari sull’Austria che è terza a 3 punti con la Polonia staccata a quota 0. Due risultati su tre per gli Oranje che non faranno un turnover massiccio ma si affideranno alla solida linea difensiva con van Dijk e de Vrij con Simons e Rejnders a centrocampo con davanti probabile spazio a Weghorst al posto di Depay con Gertruida e Zirkzee ancora alla ricerca di spazio. L’Austria di Arnautovic e Sabitzer parte sfavorita, ma occhio alle sorprese che sono tutt’altro che improbabili con Laimer e Grillitsch in campo.

Francia-Polonia

Ultimo match della tripla è quello della Francia che non dovrà sottovalutare la Polonia nonostante sia già eliminata. Probabile un turnover da parte di Deschamps che può scegliere dalla panchina come un croupier dal mazzo: Mbappè dovrebbe riposarsi e giocherà Giroud, entra Dembelè, con Coman o Barcola o – addirittura – il giovane Kolo Mouani. Probabile l’impiego del duo del Real a centrocampo con la difesa confermatissima.

La tripla con i segni 1

La tripla dei tre “1” proposta viene offerta da Bet365 a 6,07 mentre Sisal propone la stessa a 6,29. Più scettica, invece, è Cplay che – oltre ad offrirla ad una quota base più alta – 6,46 – offre una maggiorazione del 20%: complicata, forse, ma molto interessante!