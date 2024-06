Sinner trionfa anche a Wimbledon? Cosa dicono le quote

Il primo Slam da numero 1 al mondo non si scorda mai. Jannik Sinner, fresco campione ad Halle, è pronto a iniziare la sua cavalcata a Wimbledon, dove lo scorso anno fu battuto in semifinale da Djokovic. La "rivincita" con il campione serbio potrebbe esserci solo in finale ma un passo alla volta. Prima Jannik contro Jannick, Sinner contro Hanfmann, numero 95 del ranking. Sinner può vincere Wimbledon? Ecco cosa dicono le quote.