Pronostico Francia-Belgio, il big match degli ottavi di Euro 2024

Quanti gol segna la Francia? La quota dell'Over 1,5 Casa

Lukaku deve ancora sbloccarsi, Mbappé ha timbrato il cartellino solo su rigore. Sono inevitabilmente loro i protagonisti più attesi della sfida in programma lunedì a Dusseldorf. La Francia si tiene stretta la sua solidità difensiva, un solo gol al passivo nelle ultime cinque partite e un solo ko nelle ultime 10 (con la Germania, in amichevole). Il Belgio targato Domenico Tedesco sbarcava in Germania imbattuto da ben 14 gare di fila, prima di farsi sorprendere dalla Slovacchia. Poi, il doppio clean sheet contro Romania e Ucraina utile per chiudere al 2° posto nel gruppo E.

Questa sfida evoca qualche fantasma per i francesi, eliminati agli ottavi degli ultimi Europei per mano della Svizzera ai calci di rigore. Il Belgio invece sperò l’esame Portogallo per poi fermarsi ai quarti contro l’Italia.

Statistiche alla mano il match sarebbe da No Goal, esito centrato dal Belgio nelle ultime cinque partite disputate. Per i bookmaker almeno una nazionale a secco è un’ipotesi in lavagna a 1.80 mentre almeno una rete per parte si gioca a 1.95.

La Francia si è aggiudicata l’ultimo scontro diretto contro il Belgio: 3-2 in Nations League a ottobre 2021.

La difesa belga non convince, soprattutto Faes (primo ammonito in Ucraina-Belgio). I transalpini sapranno approfittarne? L’esito Over 1,5 Casa, quindi Francia a segno almeno due volte, vale quota 2.00 su Cplay, 2.10 su Sisal ed Eurobet. La combo 1X+Multigol 2-4, invece, si trova a 1.86 sulla lavagna Cplay, a 1.85 su Eurobet e a 1.78 su Sisal.