Francia favorita ma il Belgio sogna i quarti. Mbappè-Lukaku, sfida tra "10"

Un derby sentitissimo, una sfida lunga ben 120 anni che, un po’ a sorpresa, vede il Belgio avanti nel bilancio globale delle sfide con la Francia : 30 successi per i Diavoli Rossi, 25 per i transalpini a cui si accompagnano 20 pareggi. C’è un grande però che accompagna questi numeri e l ’ottavo di finale più atteso a Euro 2024 : non solo la Nazionale, ora allenata da Tedesco , non batte Les Blues in gare ufficiali da 43 anni ma, nei quattro incroci a eliminazione diretta, è sempre uscita sconfitta.

Passaggio turno, Francia davanti

Alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf va così in scena una sfida dai mille significati: gli esperti SisalTipster ritengono i transalpini favoriti al 50% contro il 21% dei Diavoli con il pareggio dato al 29%.

L’ipotesi supplementari è sempre al 29%, come nella finale mondiale di Messico 86 per il terzo e quarto posto, con una soluzione ai calci di rigori al 16%. Passaggio turno tutto di marca francese, 65% contro il 35% dei belgi. De Bruyne e compagni sono così in cerca di vendetta sportiva sia per l’eliminazione nella semifinale mondiale del 2018 che in quella della Nations League di tre anni fa. Sei gare complessive giocate ai gironi da entrambe le squadre e mai più di tre gol totali: l’ipotesi che si ripeta lo stesso copione è al 58%.

Tiri e cartellini

La Francia, quando ha colpito l’avversario, lo ha sempre fatto per prima: i transalpini che stappano la gara si giocano al 55% contro il 33% dei belgi. A Dusseldorf si incrociano due delle squadre che tirano di più nello specchio della porta dell’intero torneo, nonostante i pochi gol realizzati: la Francia, al 57%, effettuerà più conclusioni rispetto al Belgio fermo quasi alla metà, 29%.

I Diavoli Rossi, lo dice il nome, non tireranno indietro la gamba, ma neanche i francesi: questo atteggiamento potrebbe comportare che il primo cartellino, al 53%, sia di marca belga mentre si scende al 44% per quello a tinte blu.

Stelle a confronto

Inutile girarci intorno: il tasso tecnico di Francia-Belgio è elevatissimo, soprattutto quello offensivo, ed è per questo che stupisce molto la pochezza delle reti realizzate.

Sarà la sfida anche tra numeri 10: Kylian Mbappé, a segno al 36%, da una parte e Romelu Lukaku, in gol al 23%, dall’altra. Ma i due leader non saranno soli a cercare di trascinare le rispettive squadre ai quarti di finale: i transalpini si affidano ad Antoine Griezmann, con un gol o un assist del Petit Diable al 34%, mentre il CT Domenico Tedesco sa che in queste gare la classe immensa di Kevin De Bruyne esce sempre fuori. Il capitano dei belgi, anche lui protagonista con una rete o un passaggio vincente, è dato al 29%.