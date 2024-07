Il pronostico di Portogallo-Francia, si punta anche sui tiri in porta

Uno tra Ronaldo e Mbappe andrà a casa. Euro 2024 fa una severa selezione nella giornata odierna, il tabellone prevede infatti un secondo dentro o fuori tra altre due candidate alla vittoria finale. Portogallo vs Francia come a Euro 2020, in quell'occasione finì 2-2 ma un bel contributo allo show lo diedero tre rigori, due trasformati da CR7 e uno da Benzema.

Le statistiche

Di spettacolo fin qui la Francia ne ha mostrato ben poco, i transalpini sono a quota 5 Under 2,5 di fila con il No Goal presente in 7 delle ultime 10 gare giocate. Il Portogallo contro la Slovenia ha ritrovato un segno X che mancava da ben 29 partite. Ma a fare notizia, per una nazionale che nelle qualificazioni ha segnato 36 reti in 10 partite, sono anche le due sfide chiuse senza gol all'attivo contro Georgia e Slovenia.

Francia favorita

Francia in vantaggio in tre dei quattro match giocati a Euro 2024 anche se i primi tempi delle gare contro Olanda, Polonia e Belgio sono terminati senza reti. Il Portogallo al contrario ha sbloccato solo il match con la Turchia, restando a secco nei primi 45' giocati contro Repubblica Ceca, Georgia e Slovenia.

Per le quote parte favorita la Francia, che si gioca vincente a 2.43 su Cplay e Betsson, a 2.40 invece su Bet365. La Francia che vince almeno un tempo paga 1.72.

Tiri in porta: Mbappe contro CR7

A Euro 2024 Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha effettuato più tiri totali: 20, di cui 8 in porta. È lui di conseguenza il lusitano più accreditato ad inquadrare almeno una volta lo specchio della porta difesa dal milanista Maignan: quota 1.43.

L'offerta sale a 2.25 per l'esito Over 0,5 tiri in porta di Bruno Fernandes. Sponda francese servono almeno due tiri in porta di Mbappe per centrare l'opzione Over 1,5 tiri in porta, quotata a 2.15.