Pronostici Copa America, quote e statistiche di Uruguay-Brasile

Quarti di finale di Copa America , tutta da seguire la sfida tra l’ Uruguay e il Brasile . La “ Celeste ” di Marcelo Bielsa arriva all’appuntamento con i “ Verdeoro ” dopo aver conquistato ben 9 punti nel gruppo C . L’ Uruguay ha aperto le danze con il 3-1 contro il Panama , poi dopo aver battuto per 5-0 la Bolivia ha sconfitto anche gli USA per 1-0. Brasile più “ballerino”, i “ Verdeoro ” nel corso della fase a gironi hanno fatto registrare due pareggi (0-0 con la Costa Rica e 1-1 con la Colombia ) e un successo (4-1 con il Paraguay ).

Quote equilibrate

La sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.90 mentre il "2" si gioca a circa 2.55. Per i bookmaker il confronto tra le due Nazionali non dovrebbe regalare molti gol, l'Under 2,5 al novantesimo è proposto su Cplay e Sisal a 1.57 mentre su Snai paga 1.60.