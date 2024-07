Fonseca al Milan, l'accoglienza dei bookie? Con le quote sull'esonero!

Fonseca, quanto vale l'esonero entro Natale

Non una grande accoglienza insomma quella dei bookie ma ad ognuno il suo mestiere. Fa parte del gioco. Per ora il mercato del Milan stenta a decollare, per la delusione della Curva Sud che non sarà presente al raduno. A Fonseca il compito di riportare ottimismo attraverso il lavoro e i risultati. Intanto, come detto, in lavagna è spuntata la quota relativa all'esonero o dimissioni del neo allenatore rossonero alla data del 25 dicembre. Uno scenario che moltiplicherebbe per 9 una qualsiasi puntata.

Conte-Napoli, il possibile divorzio è già oggetto di scommessa

Fonseca non è l'unico allenatore finito prematuramente nel mirino dei bookie, anche su Antonio Conte aleggia già lo spettro dell'esonero. Il tecnico salentino vuole rilanciare le ambizioni del Napoli, reduce da una stagione fallimentare. Per l'esonero di Conte entro Natale la quota è più alta rispetto a quella assegnata al divorzio tra Fonseca e il Milan: si parla di 12 volte la posta.