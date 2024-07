Pronostico Sinner-Medvedev, in palio le semifinali di Wimbledon

Prosegue senza intoppi la marcia di Jannik Sinner a Wimbledon . L'altoatesino ha ceduto un set sia ad Hanfmann che a Berrettini nei primi due turni, poi ha alzato il livello del suo tennis non lasciando scampo a Kecmanovic e Shelton , entrambi lasciati a zero. Adesso il numero 1 del mondo affronta il numero 5 del ranking, quel Daniil Medvedev sempre battuto negli ultimi 5 precedenti .

Under/Over 36,5 giochi e vincente primo set

Negli ottavi il russo ha potuto beneficiare del ritiro di Dimitrov per presentarsi fresco e riposato alla "rivincita" contro Sinner, che quest'anno lo battuto in semifinale a Miami e, soprattutto, nella finale degli Australian Open. A Melbourne Jannik vinse in rimonta per tre set a due e, in previsione di un altro match con almeno 4 set totali (a 1.63), si può optare per l'esito Over 36,5 giochi. Un'ipotesi che Cplay propone a quota 1.70, Better e GoldBet a 1.69.

Negli ultimi otto incontri Sinner ha sempre vinto il primo set, ad Halle contro Griekspoor l'ultimo match in cui l'azzurro ha perso il primo parziale (riuscendo poi a vincere l'incontro). L'ipotesi che Medvedev vinca il primo set vale 2.77 per Cplay, 2.75 per William Hill e 2.70 per Bwin.