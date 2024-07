Osimhen resta al Napoli, clamoroso? Non per i bookie

Tra i primi a presentarsi al raduno a Castel Volturno, Victor Osimhen prenderà poi parte al ritiro a Dimaro agli ordini di mister Antonio Conte. Il tutto, in attesa di novità del mercato per quello che sembra essere un addio annunciato al Napoli. Per il momento, però, nessuno si è fatto avanti concretamente per arrivare al centravanti nigeriano, la cui clausola rescissoria è di 130 milioni più altri 10 di ingaggio. E allora, uno sguardo alle quote relative alla prossima squadra di Osimhen al primo settembre.