Karius, da un matrimonio all'altro: quanto vale il "Sì" al Como per i bookie

Le vie del calciomercato sono infinite, i bookmaker lo sanno e si sono letteralmente scatenati nel proporre quote sui trasferimenti di tantissimi giocatori. Alcuni “matrimoni” sono ritenuti molto probabili, altre proposte sembrano più provocazioni che altro. E a proposito di matrimonio, è la parola che calza a pennello per Loris Karius , che lo scorso 22 giugno si è sposato con Diletta Leotta .

In lavagna spunta anche l'ipotesi Salah-Roma!

Il portiere, attualmente svincolato, è uno dei profili vagliati dal Como. I bookie lo vedono bene nell’ambizioso club neopromosso, tanto che la chiusura dell’affare è data a 1.75. Per restare in tema, Gudmundsson promesso sposo dell’Inter è a quota 1.50. Leggermente meno probabili ma intriganti sono le opzioni Retegui-Fiorentina, a 3, e Bellanova-Napoli a 2.75. Tutto da scrivere il futuro di Rabiot, che dal 31 giugno è a tutti gli effetti uno svincolato di lusso. Su di lui l’ombra dell’Inter, l’approdo del francese alla corte di Inzaghi rende 2.50 volte la posta.

Si è parlato anche di “provocazioni” o giù di lì. In questa categoria vanno inserite ipotesi come Salah-Roma, a 25, e Modric-Como, a 50. Sembra fantascienza ma è pur vero che le vie del calciomercato sono infinite...