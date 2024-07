Medvedev, dopo Sinner c'è Alcaraz: le quote della semifinale di Wimbledon

Non ci sarà Sinner a sfidare Alcaraz nella prima semifinale di Wimbledon in programma venerdì 12 luglio. Il rivale dello spagnolo, campione in carica ai Championships, sarà il russo Medvedev che si è imposto al quinto set contro l'altoatesino. Si tratta del remake della semifinale dello scorso anno a Wimbledon, vinta in tre set da Alcaraz.