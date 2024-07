Pronostici Copa America, le quote e le statistiche di Canada-Uruguay

La finale valida per il terzo e quarto posto della Copa America va in scena al “ Bank of America Stadium ” di Charlotte , in campo Canada e Uruguay .

La Nazionale allenata da Jesse Marsch in semifinale non è riuscita ad arginare gli attacchi dell’Argentina (2-0) mentre la “Celeste” di Marcelo Bielsa è stata eliminata dalla Colombia (1-0).

"Celeste" favorita al novantesimo

Dando un rapido sguardo ai precedenti 5 risultati fatti registrare dalla due Nazionali in questa competizione si nota subito che sia il Canada che l’Uruguay hanno regalato il “No Goal” per ben 4 volte. Inoltre mai “Over 2,5” con il Canada in campo mentre la “Celeste” ne ha collezionati 2 contro Panama (3-1) e Bolivia (5-0).

Le quote pendono tutte dalla parte di Nunez e compagni. Il segno 2 è in lavagna su Cplay a 1.56 mentre su Goldbet e Better paga 1.55. La doppia chance 1X moltiplica invece la posta per 2.40. Piace il Multigol Ospite 1-2 al novantesimo.