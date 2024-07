Spagna per il poker, Inghilterra perché il titolo, finalmente, It’s Coming Home

Un mese di sfide, 50 gare, magari con meno gol del previsto ma con tantissime emozioni impreziosite da gioielli di rara bellezza: chiedere a Slovacchia e Francia che hanno incrociato la strada di Bellingham e Yamal . E proprio i due giovani fenomeni saranno tra i protagonisti stasera all’Olympiastadion di Berlino, dove Spagna e Inghilterra si giocheranno il titolo di Euro 2024 per succedere, nell’albo d’oro della competizione, all’ Italia . Da un lato la Roja dei ragazzini terribili, a caccia di record e che ha impressionato tutti nel corso del torneo: dall’altro la grande favorita della vigilia, la nazionale dei Tre Leoni, che non ha fatto stropicciare gli occhi ma è qui, per la seconda volta consecutiva, affinché finalmente, quel titolo, “ It’s Coming Home ”.

Chi alza il trofeo? Spagna favorita

Gli esperti SisalTipster vedono le Furie Rosse favorite al 40% contro il 27% dei britannici mentre il pareggio è al 33% . Stessa percentuale per la sfida che termina ai supplementari mentre il titolo che si gioca ai rigori, come tre anni fa, è offerto al 16%.

Spagna favorita anche per alzare il trofeo, il terzo in cinque edizioni, 58% rispetto al 42% dell’Inghilterra. Posta in palio altissima, tanta tensione, pochi gol, al 63% ce ne saranno meno di tre, come da tradizione: solo una volta, nel 2012, se ne sono visti di più.

Occhio alla ripresa

Attenzione al secondo tempo: la Roja è la squadra che ha sempre segnato per ultima (considerando anche i supplementari), i sudditi di Sua Maestà hanno sempre rimontato dagli ottavi in poi. La Spagna che vince la seconda frazione si gioca al 33% contro il 24% dell’Inghilterra. Iberici avanti anche su quanto impegneranno Pickford visto che al 56% tireranno di più in porta rispetto al solo 30% con cui sono offerti i ragazzi di Southgate.

Lamine contro Jude

Il talento che si vedrà questa sera all’Olympiastadion sarà impressionante: Yamal, Dani Olmo, Nico Williams da un lato; Bellingham, Saka e Foden dall’altro. Di questi sei il più “vecchio” ha 26 anni; questo perché manca Pedri, 22 anni ancora da compiere. Lamine Yamal, gol o assist al 30%, vuole prendersi la scena e festeggiare al meglio i 17 anni compiuti ieri.

Il fenomeno del Barcellona è favorito anche per il titolo di miglior giocatore del torneo. Vicino a lui agiranno Nico Williams, a segno al 18%, Dani Olmo, in gol al 20%, e il capitano Alvaro Morata, nel tabellino dei marcatori al 23%.

Il fronte inglese è guidato da Jude Bellingham, gol o assist al 26%, in un face to face con Yamal che sa tanto di Clasico Barça-Real, con Phil Foden, a 18%, e Bukayo Saka, al 15%, pronti a diventare protagonisti. Senza dimenticare quel signore inglese con la fascia al braccio che, dopo oltre 400 reti, vorrebbe alzare il primo titolo della sua carriera: Harry Kane a segno si gioca al 26%.