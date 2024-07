Allsvenskan, il pronostico di Hammarby-Goteborg

Archiviati gli Europei torna ad attivarsi la modalità “campionato”. In Svezia lunedì sono in programma due partite che completano la 14ª giornata. Torna d’attualità il discorso salvezza per il Goteborg , che alla ripresa del campionato ha perso per 2-0 sul campo del Varnamo. L’ Hammarby , suo prossimo avversario (più su in classifica di otto lunghezze), ha alle spalle uno 0-0 esterno col Gais.

Ecco chi vince per le quote

Per l’Hammarby si è trattato del primo pareggio in campionato, dopo che aveva collezionato 7 vittorie (5 delle quali in casa) e 5 sconfitte. Non si preannuncia una sfida facile per il Goteborg che nelle ultime quattro trasferte ha racimolato un solo punto e ha sempre subìto un solo gol.

Le quote non a caso sorridono all’undici di casa, favorito per la vittoria a 1.88 su Cplay e William Hill, a 1.87 su Snai. Il colpo ospite è proposto a 3.55 da Betsson, a 3.60 da Better e GoldBet. Sponda Hammarby i numeri parlano chiaro: 6 partite casalinghe e altrettanti Over 2,5. Da valutare la combo 1X+Over 1,5, proposta mediamente a quota 1.55.