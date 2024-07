Pronostico Halmstad-Aik, sfida divertente? Ecco le quote

La seconda sfida di lunedì, sempre alle 19, mette di fronte Halmstad e Aik . I padroni di casa sono rimasti gli unici a non aver ancora pareggiato in campionato (6 successi e 7 ko) e nulla hanno potuto, la scorsa settimana, contro il Malmoe capolista: 1-5.

Comparazione quote: esito Over 2,5

Il calendario propone la sfida contro l’unica squadra che ancora non ha mai vinto in trasferta, l’Aik: 2 pareggi e 4 sconfitte, con 6 gol segnati e 20 al passivo. Ruolino di marcia piuttosto deludente ma i bookmaker sono convinti che l’Aik cancellerà quello “zero” già stasera. Il segno 2 vale infatti 1.80, le metà rispetto al segno 1 pagato 3.60.

Non passa inosservata la striscia di 8 Over 2,5 consecutivi dell’Aik, che conta anche 7 Goal nelle ultime 7 gare giocate. Tenendo presente che anche l’Halmstad gradisce l’Over 2,5 si possono ipotizzare almeno tre reti in partita. Questa eventualità è offerta da Cplay e Planetwin a 1.68, a 1.67 da Snai.