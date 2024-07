Preliminari di Champions League, quote e pronostico di Hjk-Panevezys

Contro ogni qualsiasi previsione l’Hjk di Toni Korkeakunnas è uscito sconfitto dal campo del Panevezys per 3-0. La compagine finlanese non è mai stata in partita, i campioni in carica della “Lyga” lituana (attualmente decimi in classifica) si sono portati in vantaggio al minuto 17 con un gol di Ernestas Veliulis. Nella ripresa poi il Panevezys ha preso il largo con i sigilli di Nicolas Gorobsov (65’) e Noel Mbo (67’).